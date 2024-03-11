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В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Фото: FreePik

В Мексике активизировался один из крупнейших вулканов в Латинской Америке Попокатепетль. Облако пепла может накрыть Мехико.

По данным вулканологов, за последние сутки зафиксировано девять извержений и более 1,3 тысячи минут высокочастотных и низкоамплитудных вулканических толчков.

Власти объявили желтый уровень опасности, это значит, что в регионе высок риск землетрясений, камнепадов и схода оползней. Метеорологи опасаются, что пепельное облако может накрыть Мехико, так как вулкан высотой более 5 тысяч метров находится всего в 70 км от столицы.

По словам ученых, Попокатепетль находится на второй фазе из трех возможных. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от вулкана, безопасное расстояние составляет 12 километров.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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