В Индонезии пилоты пассажирского лайнера уснули во время полета

В Индонезии оба пилота лайнера авиакомпании Batik Air уснули во время полета. В результате самолет сбился с курса. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер совершал перелет с острова Сулавеси в столицу Джакарту, на борту находились 153 пассажира. После взлета капитан сообщил второму пилоту, что собирается вздремнуть полчаса. Летчик согласился подменить коллегу, но вскоре уснул и сам.

Диспетчеры заметили, что самолет сбился с курса, и попытались связаться с экипажем, но ответа не получили. Через полчаса проснулся капитан и разбудил второго пилота. Борт приземлился в штатном режиме.

Министерство транспорта Индонезии провело проверку, по результатам которой авиакомпания получила строгий выговор, а уснувшие пилоты были отстранены от полетов.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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