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Среда, 13 марта 2024, 09:49 мск

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Ракета японской частной компании взорвалась сразу после запуска

Скриншот прямой трансляции запуска Kairos на YouTube

В Японии завершился неудачей пуск ракеты Kairos частной компании Space One. Об этом сообщает Mainichi.

Запуск состоялся в префектуре Вакаяма с частного космодрома Spaceport Kii. Планировалось, что Kairos выведет на околоземную орбиту спутник, который должен был собирать информацию о военных объектах Северной Кореи.

Ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта. Комиссия выясняет причины произошедшего.

Стоит отметить, что запуск Kairos был намечен на 9 марта, после финального отсчета ракета не стартовала. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места. Запуск перенесли на три дня, но и в этот раз он завершился взрывом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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