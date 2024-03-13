Ракета японской частной компании взорвалась сразу после запуска

В Японии завершился неудачей пуск ракеты Kairos частной компании Space One. Об этом сообщает Mainichi.

Запуск состоялся в префектуре Вакаяма с частного космодрома Spaceport Kii. Планировалось, что Kairos выведет на околоземную орбиту спутник, который должен был собирать информацию о военных объектах Северной Кореи.

Ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта. Комиссия выясняет причины произошедшего.

Стоит отметить, что запуск Kairos был намечен на 9 марта, после финального отсчета ракета не стартовала. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места. Запуск перенесли на три дня, но и в этот раз он завершился взрывом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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