Ракета японской частной компании взорвалась сразу после запуска

В Японии завершился неудачей пуск ракеты Kairos частной компании Space One. Об этом сообщает Mainichi.
Запуск состоялся в префектуре Вакаяма с частного космодрома Spaceport Kii. Планировалось, что Kairos выведет на околоземную орбиту спутник, который должен был собирать информацию о военных объектах Северной Кореи.
Ракета взорвалась спустя несколько секунд после старта. Комиссия выясняет причины произошедшего.
Стоит отметить, что запуск Kairos был намечен на 9 марта, после финального отсчета ракета не стартовала. Через 15 минут была предпринята еще одна попытка, но и тогда ракета не сдвинулась с места. Запуск перенесли на три дня, но и в этот раз он завершился взрывом.
Токио, Зоя Осколкова
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