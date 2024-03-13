США срывают сделку по продаже атомных подводных лодок Австралии

Соединенные Штаты Америки могут сорвать сделку по продаже атомных подводных лодок Австралии в рамках военно-политического альянса AUKUS. Об этом пишет Bloomberg.

В 2025 году США произведут только одну подводную лодку класса Virginia вместо ожидаемых двух, что вызывает вопросы относительно их способности выполнить обязательство в рамках партнерства AUKUS security по продаже Австралии до пяти атомных судов начиная с 2032 года. Причина в том, что действующая американская администрация сократила заказы на новые корабли в своем последнем оборонном бюджете.

Официальный представитель Министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры работают в соответствии с установленными сроками. «Все три партнера AUKUS работают быстрыми темпами над интеграцией наших промышленных баз и реализацией этой исторической инициативы», – отметил австралийский чиновник.

В свою очередь бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл считает, что Вашингтон не будет действовать в ущерб своим оборонным нуждам. «Реальность такова, что американцы не собираются усугублять дефицит своих подводных лодок, предоставляя или продавая субмарины Австралии, – сказал он радио Australian Broadcasting Corp. – Это действительно тот случай, когда реальность обманула нас».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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