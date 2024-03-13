В Мексике студенты попытались взять штурмом здание генпрокуратуры

На юге Мексики вспыхнули протесты после побега из тюрьмы полицейского, обвиняемого в убийстве студента. В одном из городов демонстранты пытались взять штурмом здание генпрокуратуры.

Протестующие крушили и поджигали автомобили, припаркованные у здания надзорного ведомства в столице штата Герреро. Прибывших на место правоохранителей студенты закидали самодельными бомбами.

Беспорядки начались после того, как из тюрьмы сбежал полицейский, застреливший студента, когда тот не остановился по требованию. Участники акции протеста считают, что убийца смог выйти на свободу из-за сговора с местными властями.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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