В Австралии построят копию «Титаника» и отправят по маршруту затонувшего лайнера

В Австралии построят круизный лайнер, который повторит дизайн «Титаника», затонувшего в 1912 году. Первый рейс копия совершит по тому же маршруту, что и оригинал. Об этом сообщает Daily Mail.

Финансированием проекта займется австралийский миллиардер Клив Палмер. Ранее он уже озвучивал свою идею о постройке нового «Титаника» в 2012 и 2018 годах, однако проект не был осуществлен из-за недостатка средств и пандемии коронавируса.

В этот раз бизнесмен уверяет, что деньги на постройку у него уже есть. Проект оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов. Возведением судна займется компания Палмера Blue Star Line. Внешний дизайн будет полной копией, а техническая составляющая будет соответствовать современным тенденциям. Девятипалубный лайнер водоизмещением 56 000 тонн оснастят новейшими системами навигации и безопасности.

Миллиардер планирует спустить «Титаник» на воду в 2027 году. В свой первый рейс судно отправится из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяя, таким образом, путешествие оригинала.

Напомним, «Титаник» столкнулся с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года. Жертвами катастрофы стали около 1,5 тысячи человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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