Матч теннисного турнира в США прерывали из-за нашествия пчел

В американском Индиан-Уэллсе пришлось прервать матч 1/4 финала теннисного турнира категории «Мастерс» из-за нашествия пчел. Одного из спортсменов ужалили.

Инцидент произошел в первом сете матча между представителем Германии Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Во время игры корт заполонили тысячи пчел. Зрителям и теннисистам пришлось спасаться бегством.

«После того как мы выбежали с корта, смотрели по телевизору на нашествие пчел и смеялись над этим. Это было забавно. Мне запомнится именно это, а не теннис», – цитирует Алькараса сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Как сообщил журналист Жозе Моргано со ссылкой на агента Альберта Молину, одна из пчел ужалила испанского теннисиста в лоб.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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