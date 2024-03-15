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Сильнейший торнадо обрушился на штаты Огайо и Индиана

Мощный торнадо обрушился на американские штаты Огайо и Индиана. Десятки человек пострадали, есть сведения о нескольких погибших. Спасатели разбирают разрушенные здания в поисках выживших.

По данным местных СМИ, диаметр воронки торнадо составил около 800 метров. В штате Огайо ураган сносил жилые дома и объекты инфраструктуры. Сильнейший удар непогоды пришелся по городам Лейквью и Индиан-Лейк. На данным момент известно о трех жертвах.

В соседнем штате Индиана также пострадали несколько населенных пунктов. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия стихии.

В общей сложности за последние сутки в США зафиксировали восемь смерчей в семи штатах, сообщает ABC со ссылкой на американскую метеорологическую службу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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