В Австралии акула укусила 13-летнюю девочку

В Австралии акула напала на 13-летнюю девочку на пляже, где ранее не было подобных инцидентов. Об этом сообщает Daily Mirror.
Нападение произошло на одном из пляжей к северу от города Брисбен в штате Квинсленд. Девочку вытащили из воды и оказались первую помощь в здании местного серфинг-клуба, а затем отвезли в больницу.
Подростка госпитализировали с ранами живота и ягодиц. По словам врачей, жизни пострадавшей ничего не угрожает.
Отмечается, что ранее в этом районе не было зафиксировано ни одного нападения хищников, пляж считался безопасным местом для семейного отдыха.
Сидней, Зоя Осколкова
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