Во Франции зоозащитница избила охотников бейсбольной битой

Во Франции зоозащитница напала на охотников и избила их дубинкой. В результате двое мужчин попали в больницу. Об этом сообщает Sud-Ouest.

Инцидент произошел в коммуне Валь-де-Вирве департамента Жиронда на юго-западе Франции. Женщина ехала за рулем и увидела компанию охотников у дороги. Она остановилась и вступила в спор с 10 мужчинами, оскорбляя их и пытаясь убедить не охотиться на диких животных.

Затем зоозащитница вернулась к своей машине, вооружилась бейсбольной битой и газовым баллончиком, подошла к охотникам, залила их газом, размахивая дубинкой. После этого женщина села в свой автомобиль и, отъезжая задним ходом, сбила двух мужчин.

В результате двое пострадавших попали в больницу. В тот же день активистка сама явилась в полицию и оформила явку с повинной. Женщину задержали на время расследования.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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