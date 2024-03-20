У берегов Японии перевернулся танкер с химикатами

У берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер с химикатами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Японская береговая охрана проводит спасательную операцию у побережья города Симоносэки префектуры Ямагути. Судно, стоявшее на якоре, сначала накренилось, а затем перевернулось. В это время в районе дул сильный ветер.

Без вести пропали 11 членов его экипажа – двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.

Танкер перевозил химикаты. Данных о загрязнении акватории не поступало.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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