У берегов Японии перевернулся танкер с химикатами

У берегов Японии перевернулся южнокорейский танкер с химикатами. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Японская береговая охрана проводит спасательную операцию у побережья города Симоносэки префектуры Ямагути. Судно, стоявшее на якоре, сначала накренилось, а затем перевернулось. В это время в районе дул сильный ветер.
Без вести пропали 11 членов его экипажа – двое граждан Южной Кореи, восемь индонезийцев и один гражданин КНР.
Танкер перевозил химикаты. Данных о загрязнении акватории не поступало.
Токио, Зоя Осколкова
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