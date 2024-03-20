В Эфиопии клиенты банка воспользовались сбоем в программе и украли 40 млн долларов

В Эфиопии из-за технического сбоя в программе банка клиенты присвоили около 40 млн долларов. Об этом сообщает CNBC.

Системная ошибка случилась в программном обеспечении государственного Коммерческого банка Эфиопии (CBE). Клиенты могли снять неограниченное количество средств со своих счетов. В результате в банкоматы выстроились очереди.

Через несколько часов банковские операции были заморожены. Президент CBE Аби Сано сообщил, что ситуацией воспользовались в основном студенты. Он призвал их добровольно вернуть похищенные средства и обещал, что учащихся в этом случае не подвергнут уголовному преследованию.

В банке опровергли сообщение о том, что сбой стал следствием кибератаки. Центральный банк страны сообщил, что сбой был вызван проверкой безопасности и не влечет угрозы финансовой системе.

Аддис-Абеба, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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