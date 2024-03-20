В Пакистане горняки оказались заблокированы после взрыва в шахте

В Пакистане прогремел взрыв в угольной шахте. В результате под землей оказались заблокированы более 20 человек. Об этом сообщает издание Dawn.

Изначально в шахте в Белуджистане находилось 20 рабочих, когда произошел взрыв, еще восемь горняков отправились им на помощь, но попали под обвал.

Руководство шахты и сотрудники экстренных служб начали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась всю ночь. Удалось спасти всех, кто отправился на помощь, некоторые из них были без сознания.

Когда спасатели добрались места ЧП, они обнаружили 12 погибших, остальные с различными травмами доставлены в больницы.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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