В Нигерии в целях экономии запретили чиновникам ездить в командировки за рубеж

В Нигерии правительственным чиновникам временно запретили ездить за границу за счет государства. Об этом сообщает газета Vanguard со ссылкой на указ президента Болы Тинубу.

Зарубежные командировки попали под запрет на три месяца. Запрет вступает в силу с 1 апреля 2024 года и действует в отношении министров, глав ведомств и других правительственных чиновников.

При этом финансируемые государством поездки все еще возможны, но должны быть согласованы не менее чем за две недели.

«Эта временная мера направлена на снижение затрат на систему управления и задумана как мера экономии без ущерба для функционирования правительства», – указано в записке главы администрации президента Феми Гбаджабиамилы.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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