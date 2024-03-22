Ученые спрогнозировали снижение численности населения Земли в ближайшие десятилетия

Ученые считают, что в ближайшие десятилетия численность населения Земли начнет сокращаться. Об этом свидетельствует динамика общего коэффициента рождаемости.

Для поддержания глобального роста населения общий коэффициент рождаемости, показывающий сколько детей в среднем рожает одна женщина, должен составлять 2,1. В 2021 году коэффициент равнялся 2,23. По мнению экспертов, в мире наблюдается устойчивая тенденция к снижению этого показателя.

В 2050-м и 2100-м годах общий коэффициент рождаемости будет равняться 1,83 и 1,59 соответственно, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet. Это означает, что в 2050 году в 155 из 204 стран уровень рождаемости будет ниже, чем необходимо для поддержания численности населения. По прогнозам ученых, к 2100 году только в 26 странах уровень рождаемости превысит смертность, при этом «большая часть мира перейдет к естественной убыли населения».

«Это будет первый случай, когда число людей на планете сократится с тех пор, как пандемия бубонной чумы «Черная смерть» унесла жизни 50 млн человек в середине 1300-х годов, в том числе до трети населения Европы», – утверждают демографы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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