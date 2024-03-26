Судно снесло автомобильный мост в США

В США грузовое судно столкнулось с автомобильным мостом, перекрытия которого рухнули в воду. Об этом сообщает телеканал FOX Baltimore.

Инцидент произошел в Балтиморе на реке Патапско. Грузовое судно под флагом Сингапура, направлявшееся в Коломбо на Шри-Ланке, врезалось в мост, который является частью межштатной автомагистрали.

В момент аварии на мосту находились несколько автомобилей, в том числе фура с прицепом. Транспортные средства рухнули в воду вместе с перекрытиями.

На месте работают экстренные службы. В настоящее время известно, что по меньшей мере семь человек показались в воде. Проводится спасательная операция.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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