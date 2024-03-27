В Венесуэле заключенный переоделся в женщину и сбежал из тюрьмы

В Венесуэле заключенный сбежал из тюрьмы. Он переоделся в женскую одежду и беспрепятственно вышел с посетительницами. Об этом сообщает Oddity Central.

Преступнику помогла жена, которая передала ему женскую одежду, парик и косметику во время свидания. Мужчина переоделся и покинул помещение тюрьмы с остальными супругами заключенных, которые приходили в часы посещения.

Надзиратели не сразу заметили пропажу. При этом на записи с камер наблюдения видно, как мужчина выходит из тщательно охраняемого учреждения с толпой женщин.

Беглеца разыскивают, по тревоге подняли сотрудников всех правоохранительных органов.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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