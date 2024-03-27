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В США признали провал миссии по защите Красного моря

Фото: www.navy.com

Возглавляемая США миссия по защите Красного моря от атак хуситов признана неэффективной. Крупнейшие судоходные компании продолжают избегать торгового пути, который когда-то обеспечивал 15% мировой торговли. Об этом сообщает Bloomberg.

Операция «Страж процветания», в ходе которой корабли США и Европы бомбят йеменскую группировку «Ансар Аллах», не принесла результатов. Старший офицер авианосца «Эйзенхауэр» Колин Прайс называл миссию в Красном море «беспроигрышной» и «безупречной». Спустя три месяца после начала операции в Вашингтоне признали, что Соединенным Штатам и их союзникам предстоит еще много работы.

«Несмотря на всю дорогостоящую технику, которую США и их союзники сбрасывают на исламистскую группировку на северо-западе Йемена, они не смогли остановить атаки хуситов на гражданские грузовые и военные корабли», – говорится в статье.

Боевики движения «Ансар Аллах» начали атаковать суда после конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Хуситы заявили, что будут продолжать запуск ракет и беспилотников по израильским кораблям и другим судам, связанным с этой страной, пока операция в секторе Газа не прекратится. В свою очередь США и Великобритания начали наносить удары по Йемену, позже к ним присоединились другие европейские страны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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