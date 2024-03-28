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В США перезапустят атомную станцию, которую хотели снести

Фото: FreePik

В США перезапустят остановленную атомную электростанцию, которую собирались снести. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

АЭС «Палисейдс» в штате Мичиган была построена в 1971 году. В 2022 году компания Entergy полностью остановила реактор станции и продала ее Holtec International, которая планировала снести объект.

Федеральное правительство США приняло решение о выделении финансирования в размере 1,5 млрд долларов для модернизации АЭС и возобновления ее работы. Перед этим необходимо будет устроить ряд испытаний, провести инспекции и получить разрешение от Комиссии по ядерному регулированию США.

Holtec International уже заключила долгосрочные контракты с двумя энергетическими компаниями по поставкам электричества с АЭС. Ожидается, что перезапуск станции состоится в 2025 году. Мощность станции оценивается в 800 мегаватт.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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