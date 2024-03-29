российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 марта 2024, 11:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Япония упростила условия работы для трудовых мигрантов из-за дефицита кадров

Власти Японии разрешили иностранцам работать еще в четырех сферах экономики. Таким образом, правительство борется с дефицитом кадров.

В настоящее время граждане других стран могут работать в 12 отраслях. Мигрантам разрешено ухаживать за больными и престарелыми, принимать участие в строительных работах и сельском хозяйстве.

Теперь труд иностранных рабочих разрешили применять в сфере пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, на железной дороге, в лесном хозяйстве и лесопереработке. При этом соискатель должен обладать соответствующими навыками.

Меры были приняты для борьбы с острым дефицитом кадров. До 2030 года в страну планируется привлечь порядка 820 тысяч иностранных работников.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Экономика,