В ЮАР предложили есть диких антилоп, чтобы сохранить их вид

Власти ЮАР решили популяризировать употребление в пищу мяса диких антилоп. Эта стратегия должна стать стимулом для сохранения среды обитания этих животных и способствовать сохранению вида.
«Южная Африка разработала новую стратегию по защите и увеличению своих и без того многочисленных стад диких животных: хотят, чтобы люди ели больше животных», – пишет агентство Bloomberg.
Рекомендации по защите диких животных разработало министерство окружающей среды ЮАР. В документе говорится, что употребление в пищу мясо диких антилоп потенциально может способствовать их разведению и станет источником доходов для многих беднейших и отдаленных сельских районов страны.
В настоящее время ЮАР экспортирует мясо крокодилов и страусов с фермерских хозяйств, а также мясо зебр с диких поместий. Министерство окружающей среды стремится значительно расширить поставки, включив в список мясо антилоп.
Претория, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»