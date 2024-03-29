В ЮАР предложили есть диких антилоп, чтобы сохранить их вид

Власти ЮАР решили популяризировать употребление в пищу мяса диких антилоп. Эта стратегия должна стать стимулом для сохранения среды обитания этих животных и способствовать сохранению вида.

«Южная Африка разработала новую стратегию по защите и увеличению своих и без того многочисленных стад диких животных: хотят, чтобы люди ели больше животных», – пишет агентство Bloomberg.

Рекомендации по защите диких животных разработало министерство окружающей среды ЮАР. В документе говорится, что употребление в пищу мясо диких антилоп потенциально может способствовать их разведению и станет источником доходов для многих беднейших и отдаленных сельских районов страны.

В настоящее время ЮАР экспортирует мясо крокодилов и страусов с фермерских хозяйств, а также мясо зебр с диких поместий. Министерство окружающей среды стремится значительно расширить поставки, включив в список мясо антилоп.

Претория, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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