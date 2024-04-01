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В Южной Корее пьяный американский военный угнал авто и устроил аварию

Пьяный военный США угнал машину в Южной Корее и устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инцидент произошел в Сеуле. 20-летний американский солдат проходил службу на военной базе в Пхентхэке. Предположительно, ночью он угнал автомобиль у бара в Сеуле и столкнулся с двумя машинами.

В результате аварии пострадали два человека. Состояние пострадавших не уточняется.

Виновника ДТП задержали. Анализ показал, что она находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы передали нарушителя военной полиции США.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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