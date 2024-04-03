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В США на год отложили создание новейшей атомной подлодки

Фото: Pixabay

Постройка новейшей атомной подводной лодки Военно-морских сил США откладывается как минимум на год. Об этом сообщает агентство Reuters.

Субмарина класса Columbia должна была прийти на смену подлодкам класса Ohio в конце 2027 года. Однако, как стало известно, уже сейчас сроки разработки отстают от плана на 12-16 месяцев.

В первую очередь перенос создания новейших подлодок связан с перебоями в цепочках поставок. При этом американские власти все же оставляют приоритет за этой программой, так как субмарины являются частью ядерной триады Соединенных Штатов наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и бомбардировщиками.

Кроме того, сдвинулись сроки выпуска меньших подлодок и ракетного крейсера. Так ввод в эксплуатацию многоцелевых фрегатов и субмарин класса Virginia задерживается на три года, а нового авианосца класса Ford – на 18-26 месяцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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