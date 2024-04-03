В Японии два человека погибли из-за удара молнии во время матча

В Японии молния ударила в стадион учебного заведения. В результате два человека погибли, еще 16 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в городе Миядзаки. Молния ударила в стадион университета Сангё-кэйэй. В это время проходил студенческий футбольный матч.

Два человека погибли от остановки сердца, еще 16 были госпитализированы с электротравмой.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что атмосферные условия были крайне нестабильными на юге Кюсю и в других районах из-за фронта низкого давления. В префектуре Миядзаки объявлено предупреждение о грозах из-за опасности сильных порывов ветра.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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