Разъяренный слон напал на автомобиль с туристами в Замбии

В Замбии одна туристка погибла, еще пять человек пострадали из-за нападения агрессивного слона. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в национальном парке «Кафуэ». Разъяренное животное преследовало внедорожник с туристами. Автомобиль остановился перед препятствием, а водитель замешкался и попытался сдать назад. В этот момент слон бивнями перевернул машину.

В результате 80-летняя гражданка США погибла от полученных травм, еще один турист получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Четверым пострадавшим также потребовалась медицинская помощь.

В сафари-парке отметили, что все их гиды имеют большой опыт, и назвали произошедшее трагической случайностью.

Лусака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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