Человек впервые заразился обезьяньим герпесом в Гонконге

Врачи в Гонконге зарегистрировали редчайший случай заражения человека вирусом герпеса B, который передается среди диких обезьян. Мужчина находится в критическом состоянии, пишет портал RTHK.

Результаты теста стали известны 3 апреля. В конце февраля 37-летний мужчина посетил загородный парк Кам-Шан, где на него напала дикая обезьяна. Симптомы герпеса B в первое время похожи на симптомы гриппа, но если заболевание не лечить, оно поражает центральную нервную систему.

Состояние мужчины резко ухудшилось. 21 марта его привезли в больницу уже с лихорадкой и спутанным сознанием. Сейчас заболевший в критическом состоянии находится в реанимации.

В Гонконге это первый случай заражения герпесом B человека, но подобные случаи регистрировали в Японии, Канаде, США. Врачи считают, что вирус не передается от человека к человеку.

В конце января Роспотребнадзор зафиксировал два случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Гонкoнга. Ведомство продолжает усиленный санитарно-карантинный контроль на границе.

Гонконг, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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