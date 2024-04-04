российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 апреля 2024, 12:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В аэропорту Австралии самолет приземлился без шасси

Легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Австралии. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

Инцидент произошел в аэропорту Голд-Коста. Самолет принадлежит летной школе Квинсленда. На борту возникла неисправность, из-за которой пилотам пришлось час кружить над гаванью, чтобы сбросить топливо.

Посадка проводилась при отключенной электрической системе. В результате самолет приземлился без шасси. На земле дежурили экстренные службы и бригада медиков.

Отмечается, что оба пилота не пострадали при экстренной посадке. При этом воздушному судну требуется серьезный ремонт.

Квинсленд, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,