В аэропорту Австралии самолет приземлился без шасси

Легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Австралии. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.
Инцидент произошел в аэропорту Голд-Коста. Самолет принадлежит летной школе Квинсленда. На борту возникла неисправность, из-за которой пилотам пришлось час кружить над гаванью, чтобы сбросить топливо.
Посадка проводилась при отключенной электрической системе. В результате самолет приземлился без шасси. На земле дежурили экстренные службы и бригада медиков.
Отмечается, что оба пилота не пострадали при экстренной посадке. При этом воздушному судну требуется серьезный ремонт.
Квинсленд, Зоя Осколкова
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