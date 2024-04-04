В аэропорту Австралии самолет приземлился без шасси

Легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Австралии. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

Инцидент произошел в аэропорту Голд-Коста. Самолет принадлежит летной школе Квинсленда. На борту возникла неисправность, из-за которой пилотам пришлось час кружить над гаванью, чтобы сбросить топливо.

Посадка проводилась при отключенной электрической системе. В результате самолет приземлился без шасси. На земле дежурили экстренные службы и бригада медиков.

Отмечается, что оба пилота не пострадали при экстренной посадке. При этом воздушному судну требуется серьезный ремонт.

Квинсленд, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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