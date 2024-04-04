В Таиланде загорелся паром с пассажирами

В Таиланде произошел пожар на пассажирском пароме. Людей эвакуировали, а судно в результате затонуло. Об этом сообщает Bangkok Post.

ЧП на воде произошло у берегов провинции Сураттхани. Паром в этот момент находился между островами Тау и Панган. Огонь вспыхнул в машинном отделении и после этого объял все судно.

На борту находились 97 пассажиров и 11 членов экипажа. Всех людей удалось эвакуировать, серьезных травм они не получили, но несколько человек надышались дымом.

Причины возгорания устанавливаются. Для расследования была создана специальная комиссия.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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