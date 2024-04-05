В Индии два человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета

Ударный вертолет AH-64E Apache Guardian индийских ВВС совершил жесткую посадку в гористой местности на границе Индии и Китая. Пострадали оба пилота, пишет The Times of India.

Вертолет участвовал в маневрах Gagan Shakti в Восточном Ладакхе. Когда борт находился в воздухе, возникла неполадка. Пилоты сумели посадить вертолет, но посадка вышла жесткой. Оба пилота получили травмы, а воздушный аппарат поврежден.

Начато расследование, выясняется причина неисправности.

Ранее вертолет той же серии разбился в США. Американский AH-64E Apache рухнул на землю во время тренировочного полета на базе Форт-Карсон.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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