В Индии два человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета

Ударный вертолет AH-64E Apache Guardian индийских ВВС совершил жесткую посадку в гористой местности на границе Индии и Китая. Пострадали оба пилота, пишет The Times of India.
Вертолет участвовал в маневрах Gagan Shakti в Восточном Ладакхе. Когда борт находился в воздухе, возникла неполадка. Пилоты сумели посадить вертолет, но посадка вышла жесткой. Оба пилота получили травмы, а воздушный аппарат поврежден.
Начато расследование, выясняется причина неисправности.
Ранее вертолет той же серии разбился в США. Американский AH-64E Apache рухнул на землю во время тренировочного полета на базе Форт-Карсон.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»