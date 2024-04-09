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В Нью-Йорке из-за долгов выставят на аукцион небоскреб «башня Саурона»

Фото: Freepik

В Нью-Йорке из-за долгов застройщика продадут на аукционе небоскреб, известный как «башня Саурона». Об этом сообщает Financial Times.

Недостроенное здание в Бруклине продадут по требованию кредитора, который инициировал процесс взыскания долгов против компании девелопера Майкла Штерна JDS Development Group. Застройщик задолжал 235 млн долларов.

Причиной несостоятельности компании стал резкий рост процентных ставок, который начался с 2022 года. С тех пор застройщики в США испытывают трудности с рефинансированием долгов. По мнению брокеров, это не последняя подобная история, так как сейчас ни один класс активов не является безопасным.

«Башня Саурона» высотой в 93 этажа была построена в 2021 году. Часть жильцов въехали в здание, хотя официально строительство продолжается. При этом точные сроки окончания строительства не называются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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