В Канаде двое мужчин погибли при стрельбе на стройке

В Канаде два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы на строительной площадке. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП произошло на юге города Эдмонтона провинции Альберта. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин в возрасте 49 и 57 лет.

Один пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что один из погибших был владельцем местной строительной компании. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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