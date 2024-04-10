В Индии 12 человек погибли при падении автобуса в карьер

В Индии автобус с пассажирами упал в карьер. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще 14 пострадали. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Автобус с рабочими рухнул в карьер грунтовой шахты. В момент аварии в транспорте находились более 30 пассажиров.

В результате погибли 12 человек, в том числе три женщины. Из 14 пострадавших 12 были доставлены во Всеиндийский институт медицинских наук в Райпуре, двое других проходят лечение в местной больнице.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего, проводится расследование.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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