В Индии 12 человек погибли при падении автобуса в карьер

В Индии автобус с пассажирами упал в карьер. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще 14 пострадали. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Инцидент произошел в штате Чхаттисгарх. Автобус с рабочими рухнул в карьер грунтовой шахты. В момент аварии в транспорте находились более 30 пассажиров.
В результате погибли 12 человек, в том числе три женщины. Из 14 пострадавших 12 были доставлены во Всеиндийский институт медицинских наук в Райпуре, двое других проходят лечение в местной больнице.
Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего, проводится расследование.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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