Мэр норвежского города предложила перейти на 26-часовые сутки

В Норвегии мэр северного города Вадсё предложила Еврокомиссии перейти на сутки, в которых будет не 24 часа, а 26. Об этом пишет газета Politico.

Город Вадсё расположен за полярным кругом. Мэр Венче Педерсен считает, что переход на расширенные сутки поможет привлечь новых жителей. В первую очередь увеличение количества часов в дне должно порадовать молодых родителей, которые хотят проводить больше времени со своими детьми.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», – предположила Педерсен.

Впрочем, даже сама автор инициативы пессимистично настроена и считает, что ЕК вряд ли одобрит предложение. Поэтому детальный план по переходу на расширенные сутки на практике пока разработан не был.

В свою очередь в Еврокомиссии отметили, что вопрос часовых поясов решается правительствами стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена.

Осло, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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