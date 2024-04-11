Рыбаки спаслись с необитаемого острова с помощью надписи «HELP»

В Тихом океане спасли трех рыбаков, которые застряли на необитаемом острове. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трое мужчин отправились рыбачить вблизи острова Пикелот в Микронезии. Мотор их лодки оказался поврежден, а в рации села батарейка именно в тот момент, когда они собирались послать сигнал о помощи.

Рыбаки добрались до суши, которая оказалась необитаемой. На острове был небольшой колодец, а также росли кокосовые пальмы. Мужчины выложили на пляже большую надпись «HELP» (помогите) из пальмовых листьев и стали ждать.

Спустя неделю, когда родственники забили тревогу, на поиски выдвинулся разведывательный американский самолет, отправленный с авиабазы в Японии. Пилоты заметили надпись и скинули рыбакам припасы, а их координаты передали в спасательный центр. Спустя два дня мужчин забрал катер береговой охраны.

Паликир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube