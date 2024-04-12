Активисты обратились к NASA за помощью в поисках Лох-Несского чудовища

Охотники за Лох-Несским чудовищем обратились за помощью к NASA, чтобы отыскать легендарного монстра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр Лох-Несса.

В этом году с 30 мая по 2 июня на озере Лох-Несс соберутся эксперты со всего мира. «В их число входят ученые и университеты, а также ведущие специалисты-исследователи NASA, которые предоставят оборудование и свой опыт для поиска», – говорится в сообщении.

В прошлом году участие в охоте за Несси приняли около 200 человек. Газета Daily Mail назвала мероприятие самым масштабными за полвека. Впрочем, поиски не принесли результата.

Впервые о Лох-Несском чудовище упомянул шотландский монах в VI веке. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, документального подтверждения существования монстра получено не было.

Эдинбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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