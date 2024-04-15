В столице Мексики потерпел крушение вертолет

В результате падения вертолета в Мехико погибли три человека. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Частный вертолет Bell 206 потерпел крушение в столичном мексиканском муниципалитете Койоакан, уточнил министр общественной безопасности Мехико Пабло Васкес Камачо.

На данный момент подтверждено, что погибли три человека. Отмечается, что находившиеся рядом с местом аварии здания повреждений не получили, угрозы населению нет.

На месте работают спасательные службы. Прокуратура и следователи выясняют все обстоятельства авиакатастрофы.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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