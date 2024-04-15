В Австралии при нападении в церкви пострадали пять человек

В пригороде австралийского Сиднея мужчина напал с ножом на священника. В результате пострадали еще четверо прихожан. Преступника задержали.
Инцидент произошел в церкви Доброго пастыря в штате Уэйкли. Во время проповеди мужчина подошел к священнику и несколько раз ударил его ножом. Прихожане бросились на нападавшего и обездвижили его.
В результате священнослужитель был госпитализирован с десятью ножевыми ранениями спины и головы. Еще четыре человека пострадали. Кроме того, злоумышленнику нанесли несколько травм. Полиция проводит расследование.
По данным местных СМИ, нападению подвергся Мари Эммануэль – лидер ультраконсервативного движения, выступающего против ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), либеральной политики властей и антихристианских заявлений чиновников.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»