Помимо Эмиратов, проливные дожди затопили Бахрейн, Оман и часть Катара

Во вторник в Дубае за 24 часа выпали двухлетняя норма осадков, затопив улицы, торговые центры и аэропорт. Пострадали также некоторые части Катара.

Затопленные торговые центры, разрушенные дороги и заброшенные станции метро – в Сети появяются все новые и новые впечатляющие фото и видео из Дубая. Однако сильные осадки также затронули Бахрейн, Оман и некоторые районы Катара. В этих странах с засушливым климатом обрушившиеся дожди вызвали сильные наводнения, которые парализовали транспорт. В Омане в результате проливных дождей погибли 18 человек.

Дубай. Обстановка

Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, во вторник перенаправил часть рейсов, что является редким явлением для пустынной страны, которая также является экономической столицей Эмиратов, где во вторник вечером ожидалось более 100 рейсов. Авиакомпания Emirates, заявила, что приостанавливает регистрацию пассажиров, вылетающих из аэропорта с 8 утра до полуночи в среду из-за эксплуатационных трудностей, вызванных плохими погодными и дорожными условиями. Пассажиры таким образом ночевали в аэропорту, не имея возможности уехать, пишет сегодня «Фигаро».

Дороги разрушены, школы закрыты

Некоторые дороги обрушились, пострадали жилые кварталы, и многие жители сообщили о протекающих крышах, дверях и окнах. «За 13 лет в Дубае мы никогда не видели такой напряженности», – рассказывает Le Figaro Мари, французская эмигрантка в эмиратской стране, которая воздвигла импровизированную баррикаду, чтобы предотвратить попадание воды в ее дом. Школы были закрыты до среды включительно, а правительство Дубая постановило перевести своих сотрудников на удаленную работу.

По данным Метеорологического бюро Дубая, в городе ОАЭ с вечера понедельника по вечер вторника выпало более 16 см осадков. Обычно Дубай получает в среднем не более 3 мм за апрель. В других частях Эмиратов за 24 часа выпало более 80 миллиметров дождя, что соответствует среднегодовому значению около 100 мм.

Некоторые жители все еще остаются без электричества в среду утром. «Чтобы исследовать затопленные улицы, мы взяли с собой доску для серфинга, которая больше подходит, чем велосипед », – говорит Мари, которая сообщает, что на улицах были установлены водяные насосы, которые начали откачивать воду.

18 погибших в Омане

По данным властей, в Омане с воскресенья в результате наводнений, после того как во вторник было обнаружено тело ребенка, погибло по меньшей мере 18 человек. Девять школьников и трое взрослых погибли, когда их автомобили были смыты наводнением, сообщило в воскресенье информационное агентство ONA.

Части Катара, еще одной страны Персидского залива, также пострадали от проливных дождей. В Бахрейне во вторник также прошли сильные дожди.

Фридерика Отто, преподаватель климатологии в Институте Грэнтэма Имперского колледжа Лондона предположила, что глобальное потепление сыграло не последюнюю роль в исключительном количестве осадков. «Вполне вероятно, что смертоносные и разрушительные дожди в Омане и Дубае были усилены антропогенным изменением климата», – отметила спикер.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube