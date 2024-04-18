В Индонезии предупредили об угрозе цунами из-за извержения вулкана

В Индонезии извергается вулкан, что уже стало причиной эвакуации жителей и отмены рейсов. Ученые опасаются, что часть горы может осесть в море и вызвать цунами высотой до 25 метров.

Вулкан Руанг на северной стороне острова Сулавеси на протяжении нескольких дней выбрасывает лаву и плотный дым. Пепельный шлейф растянулся на несколько десятков километров. Власти закрыли ближайший аэропорт и объявили наивысший уровень авиационной опасности.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии объявил тревогу самого высокого уровня для жителей острова. Население просят не пересекать шестикилометровую зону безопасности. Из самых опасных районов жителей эвакуировали.

Кроме того, растет риск, что часть вулкана может рухнуть в море и спровоцировать цунами. Подобное уже происходило на Сулавеси в 1871 году.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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