В Японии потерпели крушение два военных вертолета

В Японии два вертолета морских сил самообороны попали в аварию. В результате один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Вертолеты SH-60K ночью выполняли тренировочный полет вблизи острова Торисима, когда связь с ними была потеряна. Затем поступило сообщение о крушении, на место выдвинулись спасатели.

На борту каждого вертолета находилось по четыре члена экипажа. Из воды достали тело погибшего, еще семерых пострадавших госпитализировали.

Как сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, для выяснения причин произошедшего проводится расследование. По одной из версий, вертолеты могли столкнуться друг с другом в условиях недостаточной видимости.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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