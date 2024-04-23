В Индонезии туристка погибла в кратере вулкана

Туристка погибла при падении в кратер вулкана в Индонезии. Об этом сообщает издание AsiaToday.

Инцидент произошел на вулкане Иджен. 31-летняя гражданка Китая в составе группы поднялась на гору, чтобы полюбоваться закатом. Женщина стояла у края кратера, пока ее фотографировал супруг. В какой-то момент туристка поскользнулась и упала в кратер.

Травмы оказались смертельными. Тело женщины извлекли спасатели и отправили в больницу для осмотра. После оформления всех процедур погибшую перевезут на родину для захоронения.

По словам правоохранителей, проверка показала, что смерть туристки была трагической случайностью. Отмечается, что это не первый подобный случай несмотря на то, что путешественников каждый раз предупреждают об опасности.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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