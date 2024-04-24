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Секретная служба США планирует охрану Трампа в тюрьме

Дональд Трамп, фото: Reuters

Секретная служба США планирует организацию охраны для бывшего президента Дональда Трампа на случай, если он окажется в тюрьме. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам источников, секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если Трамп будет обвинен, а судья решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение. При этом рассматривается несколько вариантов развития событий, так как неизвестно, будет ли экс-президент помещен в камеру предварительного заключения в здании суда.

На этой неделе в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу в отношении Дональда Трампа. Миллиардеру предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам за молчание об их предполагаемой связи. По совокупности предъявленных обвинений Трампу грозит 136 лет лишения свободы. Сам политик настаивает на своей невиновности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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