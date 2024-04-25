В Японии целый остров остался без света по неизвестной причине

На японском острове Мияко произошло масштабное отключение электроэнергии. Специалисты долго не могли установить причину аварии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отключение произошло около трех часов ночи. Без света остались около 25,5 тысячи домов – почти все домохозяйства на острове. Больницы приостановили плановые операции и прием пациентов. Кроме того, многие магазины были закрыты, а движение транспорта регулируют полицейские.

Компания Okinawa Electric Power Company создала штаб по ликвидации последствий аварии. Специалисты долго не могли установить причину аварии. Устранить поломку и восстановить подачу электроэнергии удалось только через восемь часов. Причиной сбоя назвали неисправность оборудования на электростанции.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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