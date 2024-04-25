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В Париже обрушились крылья мельницы знаменитого кабаре «Мулен Руж»

Фото: BFMTV

В Париже рухнули крылья декоративной мельницы, установленной на входе в знаменитое кабаре «Мулен Руж». Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел между двумя и тремя часами ночи. Как уточнили в городской пожарной службе, в результате ЧП никто не пострадал. Обломки конструкции повредили вывеску, оторвав несколько букв названия заведения.

Причина обрушения устанавливается. Как сообщил источник канала в руководстве кабаре, техническое обслуживание крыльев мельницы проводилось каждую неделю, в последний раз при проверке никаких нарушений выявлено не было.

В этом году знаменитое заведение, расположенное у подножия холма Монмартр, отмечает свое 135-летие. Сегодняшний инцидент единственный с 1915 года, когда в кабаре произошел пожар из-за строительных работ.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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