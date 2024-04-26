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Пятница, 26 апреля 2024, 10:15 мск

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В Сенегале 13 человек погибли в аварии с автобусом

В Сенегале пассажирский автобус попал в аварию. Погибли не менее 13 человек, еще около 40 пострадали. Об этом сообщает Агентство печати страны.

Автобус перевернулся на трассе неподалеку от населенного пункта в центральной части Сенегала. На место прибыли спасатели и медики.

По предварительным данным, число погибших в результате аварии составляет 13 человек. Также насчитывается около сорока раненых.

Причина аварии устанавливается. Правоохранительные органы проводят расследование.

Дакар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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