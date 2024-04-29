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Израиль нанес новые удары по Газе и Рафаху

Скриншот видео Al Jazeera

В ночь на понедельник израильская армия осуществил серию авианалетов на сектор Газа, бомбардировкам подверглись города Газа и Рафах, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

По данным арабских СМИ, которые приводятся в российских СМИ, в результате бомбардировки жилого дома на западе города Газа погибли от пяти до семи человек, включая детей и женщин, и ещё десятки получили ранения. Как сообщается, в Рафахе жертвами авиаударов стали от 13 до 15 человек – жители трех рухнувших после ударов жилых домов.

Согласно подсчетам министерства здравоохранения сектора Газа на 28 апреля, число палестинцев, погибших в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа, приближается к отметке в 34,5 тысячи, ещё 77 575 человек получили ранения.

Газа, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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