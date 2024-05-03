В Пакистане 20 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье. По предварительным данным, погибли не менее 20 человек, сообщает телеканал Geo TV.

Авария произошла в 20 километрах от города Чила. Водитель автобуса, направлявшегося из Равалпинди в Гилгит, не справился с управлением, машина слетела с дороги и рухнула в пропасть.

На место прибыли спасательные службы, к ликвидации последствий аварии привлекли военные вертолеты. В результате погибли 20 человек, еще 20 пострадали, состояние пятерых раненых врачи оценивают как крайне тяжелое.

Предположительно, причиной аварии стало превышение скорости водителем. Власти пообещали оказать помощь семьям погибших.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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