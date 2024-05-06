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Понедельник, 6 мая 2024, 16:33 мск

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В Индии сотрудники банка взяли в заложники жену должника

В Индии сотрудники банка удерживали супругу мужчины, который допустил просрочку выплаты по кредиту. Об этом сообщает News9Live.

Мужчина взял в долг 35 тысяч рупий и был обязан еженедельно выплачивать 770 рупий в течение 52 недель. Как-то раз он не внес обязательный платеж на счет, служащий банка пришел к нему домой, узнать в чем дело.

Должника не оказалось дома, как и денег. В результате сотрудник принял решение забрать в банк жену заемщика. Супруг заявил в полицию о том, что его супругу захватили в заложники.

В итоге должник погасил задолженность в присутствии полицейских и забрал жену домой.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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