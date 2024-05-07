Первый полет корабля Boeing к МКС отменили в последний момент

Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing к МКС отменили в последний момент. Новый запуск могут запланировать до конца недели, сообщил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.

Старт Atlas V был запланирован на 22:34 по местному или 05:34 по московскому времени. Астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс уже заняли свои места, когда пришла команда на отмену запуска. Компания сообщила в блоге, что директор полета от ULA Том Хитер «принял решение не продолжать подготовку к полету». Позже выяснилось, что с клапаном ракеты-носителя Atlas V возникли проблемы.

«Что касается запуска, у нас есть возможность сделать это во вторник 7 мая в 22:11 по времени восточного побережья (05:11 мск 8 мая). Также есть несколько возможностей в конце недели: в пятницу в 21:00 по времени восточного побережья и субботу», – сказал Стив Стич во время пресс-конференции.

Мероприятие транслировалось на сайте NASA.

На сайте компании Boeing сообщается, что 7 мая инженеры будут изучать данные, полученные перед стартом. «Следующая возможность запуска будет не ранее пятницы, 10 мая», – говорится в сообщении.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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