Власти Малайзии будут дарить орангутангов странам-партнерам

Власти Малайзии решили последовать примеру Китая и применить так называемую «дипломатию панд» для налаживания деловых связей. Странам-партнерам малазийцы будут дарить орангутангов.

«Дипломатия орангутанов» покажет всему миру, что Малайзия всегда привержена сохранению биоразнообразия», – написал в соцсетях министр сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани. По его словам, такая стратегия предоставит приматов, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, тем странам, которые принимают участие в торговле пальмовым маслом с Малайзией.

Предполагается, что орангутангов получат в дар страны Евросоюза и Индия, так как именно они являются главными импортерами пальмового масла.

Стоит отметить, что угрозу существованию орангутангов несут именно плантации пальмового масла. Животные лишаются своей естественной среды обитания из-за вырубки лесов для расширения площадей сельскохозяйственных угодий.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube